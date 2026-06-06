Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Herzstillstand“

Fotografin Elfie Semotan im Freibad gestorben

Kultur
06.06.2026 19:19
Breite Bekanntheit erlangte sie durch ihre legendären Werbekampagnen.
Breite Bekanntheit erlangte sie durch ihre legendären Werbekampagnen.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sie kannte beides: das Gefühl, vor der Kamera zu stehen, sowie jenes, durch den Sucher zu blicken. Während der Ausflug ins Modelbusiness eben genau das blieb, wurde die Fotografie zu ihrer Leidenschaft und dem Motor einer einzigartigen Karriere. Am Samstag ist die Starfotografin Elfie Semotan im Alter von 84 Jahren gestorben. Sie dürfte im Freibad Jennersdorf einen Herzstillstand erlitten haben.

0 Kommentare

Geboren wurde Semotan am 25. Juli 1941 in Wels. Doch die oberösterreichische Einschicht wurde zunächst gegen Wien und eine Ausbildung an der Modeschule Hetzendorf getauscht, bevor Semotan in den 1960ern in das pulsierende Leben von Paris eintauchte. Dort war sie selbst sieben Jahre lang als Model tätig.

Vom Model zur Fotografin
Dabei lag die Arbeit vor der Kamera der Fotografin nicht am Herzen, wie sie einmal in einem Interview unterstrich: „Ich stehe nicht sehr gerne vor der Kamera. Das ist immer eine Überwindung für mich.“ Und so zog das Model Semotan alsbald die Konsequenzen und mutierte zur Fotografin Semotan. Bald nach ihrem Berufswechsel konnte sie bereits für renommierte Zeitschriften wie „Vogue“, „Elle“ oder den „New Yorker“ arbeiten und lichtete Superstars ihrer Zeit ab.

Die Liste ist dabei lang: Hollywoodstars wie Marion Cotillard, Colin Farrell, Brad Pitt oder Willem Dafoe kamen ihr ebenso vor die Linse wie Supermodels vom Kaliber einer Naomi Campbell. Aber auch heimische Künstler setzte sie in Szene, gelangen ihr doch sehr persönliche Porträts von Elfriede Jelinek, Stefan Sagmeister oder Maria Lassnig. Dass sie auch mit zwei ebenso berühmten Männern verheiratet war – Kurt Kocherscheidt und Martin Kippenberger – hat Semotan nie verheimlicht. „Aber ich will nicht immer über die Männer definiert werden“, machte sie deutlich.

Semotan bei einer Ausstellung in Wien im Jahr 2021
Semotan bei einer Ausstellung in Wien im Jahr 2021(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Legendäre Werbekampagnen
Einer breiten Öffentlichkeit wurde Semotan selbst allerdings nicht durch ihre Mode- und Kunstfotografie ein Begriff, sondern durch jene Aufträge, die sie für die Werbebranche annahm. In Österreich legendär sind etwa ihre Sujets für die Palmers- und die Römerquelle-Kampagnen. Die von ihr intendierte Unterwanderung des Systems habe hier allerdings nicht funktioniert, unterstrich Semotan vor einigen Jahren: „Ich habe mir gedacht, man könnte die ganze Werbelandschaft schöner und intelligenter machen. Aber die Arbeiten, die ich gemacht habe, wurden mit der Zeit wieder aufgegriffen von der Branche und vereinnahmt.“

Eine besondere Freundschaft verband sie mit Modeschöpfer Helmut Lang, womit man beim Brückenschlag zur Fotogalerie WestLicht wäre: Diese wurde 2001 in Wien mit Werken aus der Zusammenarbeit der beiden eröffnet. 2004 erhielt sie das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien, 2011 das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst. 2016 veröffentlichte die Künstlerin unter dem Titel „Eine andere Art von Schönheit“ ihre Autobiografie. 2024 erhielt sie den Großen Landespreis für Kultur des Landes Oberösterreich in der Sparte Fotografie.

Lesen Sie auch:
Semotan war zeitlebens Vorreiterin in der Fotografie.
Große Trauer
Doskozil: „Elfie Semotan war Jahrhundertgröße“
06.06.2026

Aktuell Fotostrecke zum 25-Jahr-Jubiläum des Museumsquartiers
In den vergangenen Jahren wurde Semotan neben Einzelausstellungen in heimischen Häusern – etwa die Retrospektive „Haltung und Pose“ im Kunst Haus Wien 2021 – durch den Dokumentarfilm „Elfie Semotan. Photographer“ von Joerg Burger 2019 auch ein filmisches Denkmal gesetzt. Anlässlich des anstehenden 25-jährigen Bestehens des Wiener Museumsquartiers schuf sie eine Fotostrecke, in der sie unterschiedliche Persönlichkeiten porträtierte.

Mit all ihrer Erfahrung hatte die Umtriebige im APA-Interview anlässlich ihres 80. Geburtstags auch eine Antwort auf die Frage aller Fragen für Mitglieder ihrer Zunft gefunden: „Großartig wird ein Bild, wenn das Handwerkliche zusammenfällt mit etwas Undefinierbarem. [...] Das Handwerkliche macht nicht das beste Foto. Wenn es ganz exzessiv ist, kann es sogar alles Leben zerstören. Dann hat man eine perfekte Arbeit, die nicht mehr interessant ist.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
06.06.2026 19:19
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Willem DafoeNaomi CampbellElfriede JelinekBrad Pitt
JennersdorfWienParisWels
FreibadKameraMotor
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund im Südatlantik
31 neue Tierarten vor Brasiliens Küste entdeckt
Rares Wetterphänomen
Mächtige Böenwalze rollte über Kleinstadt in Texas
Krone Plus Logo
Staat gegen Privat
China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?
So könnte eine Mondbasis nach Plänen der NASA aussehen. 
NASA-Millionenaufträge
Pläne für Mondbasis und Mondfahrzeuge vorgestellt
Krone Plus Logo
Revolution im Orbit
Wie Satelliten die Erde nun in Echtzeit überwachen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
124.796 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
102.401 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
79.698 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1359 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
1038 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Niederösterreich
Jugendbande prügelt, bedroht Ticket-Kontrolleure
969 mal kommentiert
Am Bahnhof in Kreisbach wurde von Mitgliedern der „Straßenbande 187“ die Drohung (am Bild unten) ...
Mehr Kultur
„Herzstillstand“
Fotografin Elfie Semotan im Freibad gestorben
„Krone“ vor Ort
Franz Josef Altenburg: Die Werkstatt lebt weiter
Burg: „The Tempest“
Ein Sturm der Wunder über den Wiener Festwochen
Sommerspiele Melk
Scheinwelt, die über Empfangsgeräte gesteuert wird
Théâtre Champs-Élysées
Wolfgang A. Mozart unter seiner Pariser Maestra
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf