Doch kein Lagerfeld-Erbe für Katze „Choupette“

Zwei Zofen, ein Koch sowie ein Leibwächter – dieses Personal war jahrelang für das Wohl von „Choupette“ zuständig. Die weiße Katze von Karl Lagerfeld genoss besonderen Luxus. Sie war zu Lebzeiten des Modezaren sein Mittelpunkt. Reisen im Privatjet oder im Rolls-Royce gehörten zum Alltag des Haustieres. Sie sollte daher nach dem Tod des Deutschen nicht leer ausgehen.