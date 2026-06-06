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WM-Testspiel im Ticker

USA gegen Deutschland ab 20.30 Uhr LIVE

Fußball International
06.06.2026 04:45
Bundestrainer Julian Nagelsmann
Bundestrainer Julian Nagelsmann(Bild: AFP/JOHN THYS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Letzter WM-Test für Deutschland! Die Nagelsmann-Elf trifft auf die USA. Wir berichten live ab 20.30 Uhr im Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

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