Bad Vöslau zum ersten Mal Handball-Meister

Die Vöslauer lagen über weite Strecken voran und gingen mit einer 15:14-Führung in die Pause. Nach Seitenwechsel schafften die Hausherren erstmals wieder zum 19:19 den Ausgleich, die in der Folge aber rund eine Viertelstunde vor der Schlusssirene mit 21:25 in Rückstand gerieten. Die Wiener kamen noch mehrmals bis auf ein Tor heran, aber die Niederösterreicher stellten wieder auf 29:26. In der 57. Minute gelang den Fivers aber nach einem Siebenmeter doch noch der Ausgleich, für Spannung bis zum Schluss war gesorgt.