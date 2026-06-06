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Sieg gegen Chile

Portugal gewinnt Testmatch, Leao sieht Rote Karte

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.06.2026 22:22
Portugal und Chile lieferten sich eine hitzige Partie.
Portugal und Chile lieferten sich eine hitzige Partie.(Bild: EPA/JOSE SENA GOULAO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Portugals Nationalteam hat den vorletzten Test vor dem Start in die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada erfolgreich bestritten. Superstar Cristiano Ronaldo und Co. behielten am Samstag in Oeiras gegen Chile mit 2:1 die Oberhand.

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Sorgenfalten gibt es aber trotzdem, wegen einer möglichen Sperre von Rafael Leao. Der Stürmer hatte nach einer Rudelbildung, wie der Chilene Ivan Roman, kurz vor der Pause wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen.

(Bild: EPA/JOSE SENA GOULAO)

Leao hatte zuvor für die deutlich überlegenen Gastgeber auch das Aluminiumgehäuse getroffen (9.). Nach der Pause spitzelte der zur Pause für Ronaldo eingewechselte Goncalo Guedes (58.) den Ball nach Zuspiel von Ruben Neves am chilenischen Tormann vorbei.

Mittelfeldspieler Bruno Fernandes (75.) machte mit einem Schuss aus rund 20 Metern alles klar. Den nicht für die WM qualifizierten Chilenen gelang in der Nachspielzeit durch Lucas Cepeda (92.) zumindest noch eine Ergebniskosmetik.

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