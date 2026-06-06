„Friedensbotschaft klingt in diesen Zeiten naiv“

Spanien dankte der Pontifex für die „Treue zum Völkerrecht und zum Multilateralismus“. Statt „spaltender und polarisierender“ Äußerungen über die Gegenwart müsse man von „fruchtlosen Vereinfachungen zu einer fruchtbaren Anerkennung ihrer Komplexität“ gelangen, erklärte der Papst weiter. Die katholische Kirche gehe einen anderen Weg. Sie, die im Spanischen Bürgerkrieg (1936-39) auf der Seite des Putschgeneral und späteren Diktators Francisco Franco stand und einen hohen Blutzoll zahlte, sei „heute bereit, sich in den Dienst der Zukunft eines Volkes zu stellen, das nach Versöhnung und Frieden sucht“. Bei einer Begegnung mit Vertretern des Staates, der Zivilgesellschaft und ausländischen Diplomaten in Madrid bedauerte der Papst, dass „die Botschaft des Friedens in diesen Zeiten leider für manche naiv und für andere provokativ klingt“.