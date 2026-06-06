Kapfenberg zum achten Mal Basketball-Meister

Das Spiel in der Steiermark war einmal mehr nichts für schwache Nerven. Zur Halbzeit noch drei Punkte im Rückstand gingen die Hausherren um Kapitän Nemanja Krstic mit einem Plus-Eins ins Schlussviertel, wo sie die deutlich besseren Nerven bewiesen. Ein 9:2-Lauf zu Beginn brachte praktisch die Vorentscheidung, Oberwart konnte in den finalen Minuten nicht mehr nachlegen und muss weiter auf sein fünftes Championat nach 2011, 2016, 2024 und 2025 warten.