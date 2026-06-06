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Hier turtelt Brad Pitt beim French-Open-Finale!

Society International
06.06.2026 18:53
French Open: Brad Pitt zeigt sich verliebt mit Ines de Ramon
French Open: Brad Pitt zeigt sich verliebt mit Ines de Ramon(Bild: AP/Thibault Camus)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Großes Liebes-Kino auf der Tribüne von Roland Garros! Während auf dem Platz um den Grand-Slam-Titel gekämpft wurde, lieferte Hollywood-Superstar Brad Pitt (62) im Publikum die romantischste Show des Tages: Der Oscar-Preisträger zeigte sich total verliebt mit seiner Freundin Ines de Ramon (33).

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Händchenhaltend, tuschelnd und sichtlich happy verfolgte das Paar am Samstagnachmittag das packende Damen-Finale in Paris. Brad Pitt – mit lässigem Ziegenbart, Wuschelkopf und cooler Sonnenbrille – gilt als glühender Tennisfan.

Doch den Blick von seiner schönen Schmuckdesignerin konnte er kaum abwenden. Ines de Ramon bestach im eleganten cremefarbenen Kleid und grüner Lederjacke.

Die beiden haben einander fest im Griff ...
Die beiden haben einander fest im Griff ...(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)
... und viel zu besprechen.
... und viel zu besprechen.(Bild: AP/Aurelien Morissard)

Wie vertraut die beiden nach fast vier Jahren Beziehung sind, sah man bei jedem Ballwechsel: In engen Spielmomenten hielten sie sich fest, fieberten intensiv mit.

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Auf dem Platz gab es derweil eine echte Sensation: Die erst 19-jährige Russin Mirra Andrejewa holte sich gegen die Polin Maja Chwalinska (24) ihren allerersten Grand-Slam-Sieg.

Diesen historischen Moment ließen sich auch andere Stars nicht entgehen: Direkt in der Nähe des Turtel-Pärchens wurde Hollywood-Kollegin Laura Dern im Publikum gesichtet. Ein echtes Star-Match in Paris!

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