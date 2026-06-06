Hier turtelt Brad Pitt beim French-Open-Finale!

Großes Liebes-Kino auf der Tribüne von Roland Garros! Während auf dem Platz um den Grand-Slam-Titel gekämpft wurde, lieferte Hollywood-Superstar Brad Pitt (62) im Publikum die romantischste Show des Tages: Der Oscar-Preisträger zeigte sich total verliebt mit seiner Freundin Ines de Ramon (33).