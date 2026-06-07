Wettbüros: Wandel vor der Fußball-WM

Österreichs WM-Chancen im Fokus

Ein zentrales Thema in der Diskussion der Experten war auch die kommende Fußball-Weltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird. Die österreichischen Einrichtungen bereiten sich bereits intensiv auf dieses Großereignis vor. Neben den Branchenvertretern äußerte sich auch Peter Moizi, Sportchef der „Krone“, zu den sportlichen Aussichten. Gemeinsam analysierten die Fachleute die Chancen des österreichischen Nationalteams und diskutierten, welche Erwartungen an die Mannschaft bei diesem prestigeträchtigen Turnier gestellt werden können. Das Event wird die Aufmerksamkeit von Fans und Wettanbietern gleichermaßen auf sich ziehen.