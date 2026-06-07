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Wettbüros: Wandel vor der Fußball-WM

Sport
07.06.2026 00:01
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Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Früher verpönt, heute oft moderne Treffpunkte: Wettlokale in Österreich verändern ihr Gesicht. Experten wie Jürgen Irsigler, Severin Moritzer und Peter Moizi diskutieren über den Imagewandel, die damit verbundenen Gefahren und die Chancen des Nationalteams bei der kommenden WM.

Die Welt der Sportwetten in Österreich befindet sich in einem stetigen Wandel. Einstmals negativ behaftete Wettbüros haben sich vielerorts zu gesellschaftlich angesehenen Einrichtungen entwickelt. Jürgen Irsigler, der Präsident des Österreichischen Sportwettenverbandes, betont diese positive Transformation. Heutzutage präsentieren sich viele Anbieter als moderne Sportsbars, die zum gemeinsamen Verfolgen von Sportereignissen einladen. Diese Entwicklung ist besonders im Vorfeld großer Turniere wie der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft von großer Bedeutung für die Branche.

Jürgen Irsigler (Präsident Sportwettenverband)
Jürgen Irsigler (Präsident Sportwettenverband)(Bild: Österreichischer Sportwettenverband)

Verantwortung und Risiken
Bei aller gesellschaftlichen Akzeptanz dürfen die Gefahren des Wettens nicht außer Acht gelassen werden. Severin Moritzer, der Geschäftsführer von Play Fair Code, einer Initiative für Integrität im Sport, warnt eindringlich vor den Risiken. Seine Organisation engagiert sich stark im Bereich der Prävention von Spielsucht und der Bekämpfung von Spielmanipulationen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Sportwetten ist essenziell, um die Freude am Sport zu erhalten und potenzielle negative Konsequenzen für Einzelpersonen und den Sport selbst zu vermeiden.

Severin Moritzer (GF Play Fair Code)
Severin Moritzer (GF Play Fair Code)(Bild: Österreichischer Sportwettenverband)

Österreichs WM-Chancen im Fokus
Ein zentrales Thema in der Diskussion der Experten war auch die kommende Fußball-Weltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird. Die österreichischen Einrichtungen bereiten sich bereits intensiv auf dieses Großereignis vor. Neben den Branchenvertretern äußerte sich auch Peter Moizi, Sportchef der „Krone“, zu den sportlichen Aussichten. Gemeinsam analysierten die Fachleute die Chancen des österreichischen Nationalteams und diskutierten, welche Erwartungen an die Mannschaft bei diesem prestigeträchtigen Turnier gestellt werden können. Das Event wird die Aufmerksamkeit von Fans und Wettanbietern gleichermaßen auf sich ziehen.

Peter Moizi („Krone“-Sportchef)
Peter Moizi („Krone“-Sportchef)(Bild: Österreichischer Sportwettenverband)
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