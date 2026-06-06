Traum-Rekord der Staffel bei Williams-Debüt

Zwei große Siege in Zürich

Neben ihren 10,96 von Rio lief sie vor zehn Jahren in Kingston mit 10,97 ein weiteres Mal unter 11,00 Sekunden. Wie sensationell schnell Williams einst war, zeigt auch, dass sie zweimal bei der legendären „Weltklasse“ in Zürich die 100 m gewann – und zwar 2016 und 2017, in ihren beiden besten Jahren, als sie insgesamt zehnmal schneller als 11,10 lief. Dass Williams immer noch eine Klasse für sich ist, hatte sie zuletzt gezeigt: Mit 11,24 und 11,28 wies sie 2024 und 2025 starke Jahresbestzeiten auf. Sie ist eine tolle Verstärkung in Hinblick auf die EM.