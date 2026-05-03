Die irrsten Serien im Teamsport – und ihr Ende

Historisches ereignete sich bei der Tischtennis-Team-WM in London. Erstmals seit 26 Jahren (!) verloren Chinas Herren ein Spiel, unterlagen in der Runde, in der die Setzung ausgespielt wird, Südkorea 1:3. Die „Krone“ nahm aus diesem Anlass die erstaunlichsten Serien im Herren-Nationalteamsport unter die Lupe und fand: fast nur die US-Basketballer sind damit vergleichbar.
Die letzte WM-Niederlage Chinas hat auch Österreichs Ex-Weltmeister Werner Schlager noch vor Augen. Kein Wunder, schließlich war er selbst damals noch auf der Höhe seines Schaffens. Im Finale 2000 rang Schwedens Ausnahmegeneration um Jan-Ove Waldner und Jörgen Persson 3:2 nieder.
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