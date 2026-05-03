Ein Europameister für den Aufsteiger

Er war Europameister, Champion der European League of Football und österreichischer Meister. Jetzt hat sich Florian Wegan dem Aufsteiger Vienna Knights in der Austrian Football League angeschlossen. Wie es dazu kam und welche Pläne er hat, verriet er der „Krone“.
Beim 48:34-Sieg am Samstag bei den Raiders Tirol in der Austrian Football League (AFL) stand Florian Wegan erstmals im Kader der Vienna Knights. „Ich habe ja nie wirklich aufgehört, aber ich brauche irgendwie von Saison zu Saison etwas länger, um mich zu entscheiden“, schmunzelt der hochdekorierte Runningback. Der mit dem Nationalteam 2023 Europameister wurde, 2022 mit der Franchise der Vienna Vikings die European League of Football gewann, 2020 mit den AFC Vikings den heimischen Titel holte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.