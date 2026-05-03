Ein Europameister für den Aufsteiger

Beim 48:34-Sieg am Samstag bei den Raiders Tirol in der Austrian Football League (AFL) stand Florian Wegan erstmals im Kader der Vienna Knights. „Ich habe ja nie wirklich aufgehört, aber ich brauche irgendwie von Saison zu Saison etwas länger, um mich zu entscheiden“, schmunzelt der hochdekorierte Runningback. Der mit dem Nationalteam 2023 Europameister wurde, 2022 mit der Franchise der Vienna Vikings die European League of Football gewann, 2020 mit den AFC Vikings den heimischen Titel holte.