VW Tiguan: Das wird jetzt ein bisserl deutlicher …

Natürlich wurde an der Optik gearbeitet. Dabei bleibt bei so einem Facelift in der Regel aber das Blech des Vorgängers unangetastet. Der VW Tiguan hat aber sogar eine neue Motorhaube bekommen, mit Kanten, die jetzt an den großen Bruder Touareg erinnern. Der Rest ist Feinschliff vorne und hinten. Besonders auffällig ist der stolze Tiguan-Schriftzug auf der Heckklappe. Serienmäßig sind jetzt LED-Scheinwerfer, samtneuem Tagfahrlicht. Optional sind jetzt auch LED-Matrix-Scheinwerfer erhältlich.