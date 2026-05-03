Feuer-Drama im Garten: Vater und Sohn (7) verletzt

Doch als die Flammen hochschossen, passierte das Unglück. In Panik packte der Vater den noch direkt danebenstehenden Benzinkanister und schleuderte ihn etwa drei Meter weit weg. Das Schicksal nahm seinen Lauf: Sowohl der Mann als auch sein direkt hinter ihm stehender siebenjähriger Sohn wurden mit dem Treibstoff bespritzt. Binnen Sekunden standen beide in Flammen!