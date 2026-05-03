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Nach Internet-Tipp

Feuer-Drama im Garten: Vater und Sohn (7) verletzt

Kärnten
03.05.2026 19:07
(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Schrecklicher Unfall Sonntagnachmittag im Bezirk Völkermarkt: Ein Kärntner wollte auf seinem Grundstück einen Baumstumpf entfernen. Doch ein Internet-Tipp wurde ihm und seinem kleinen Sohn zum Verhängnis - Benzin entzündete sich explosionsartig.

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Es sollte eine einfache Gartenarbeit werden, doch sie endete im Krankenhaus. Ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt vertraute am Sonntag gegen 13.40 Uhr auf eine Anleitung aus dem Internet, um einen Wurzelstock loszuwerden. Der Plan: Löcher in den 20 Zentimeter dicken Stock bohren, Benzin hineinschütten und anzünden.

Doch als die Flammen hochschossen, passierte das Unglück. In Panik packte der Vater den noch direkt danebenstehenden Benzinkanister und schleuderte ihn etwa drei Meter weit weg. Das Schicksal nahm seinen Lauf: Sowohl der Mann als auch sein direkt hinter ihm stehender siebenjähriger Sohn wurden mit dem Treibstoff bespritzt. Binnen Sekunden standen beide in Flammen!

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Schon kleiner Fehler kann lebensbedrohlich sein
Der Vater reagierte geistesgegenwärtig, riss dem Buben die brennende Kleidung vom Leib und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Vater und Sohn landeten im Spital. Beide erlitten Verbrennungen unbestimmten Grades. Experten betonen: Brandbeschleuniger haben im Garten nichts verloren – ein kleiner Fehler kann lebensbedrohlich sein!

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