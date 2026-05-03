Bei Premiere gleich zur Medaille gerast

Es war aber nur die Vorbereitung auf den kommenden Bewerb, den Schafberglauf (erneut Staatsmeisterschaft) am kommenden Wochenende. Dort will er sich für die EM qualifizieren. Obwohl er Pongauer ist, startet er für den LC Oberpinzgau. Warum? „In der Umgebung von Radstadt gibt es nicht so einen guten Laufverein und mit den Innerhofer-Brüdern (Manuel und Hans-Peter, Anm.) verstehe ich mich gut“, erklärt Falkensteiner, der sich in der Form seines Lebens befindet, seine Zeiten noch stetig verbessern kann.