Bei Premiere gleich zur Medaille gerast

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03.05.2026 19:00
Sebastian Falkensteiner überzeugte auf der Bahn.
Sebastian Falkensteiner überzeugte auf der Bahn.(Bild: amriphoto)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Sebastian Falkensteiner ist normalerweise im Traillauf daheim. Doch da die Staatsmeisterschaften auf der Bahn in Klosterneuburg für den gebürtigen Radstädter praktisch vor der Haustüre seines Nebenwohnsitzes lagen, startete er und holte prompt Silber. Jetzt peilt er die EM an.

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Normalerweise ist Sebastian Falkensteiner beim Traillaufen daheim. Doch jetzt bewies er auch auf der Bahn seine Qualitäten. Bei den Staatsmeisterschaften über die 10.000 Meter in Klosterneuburg holte der Radstädter sensationell die Silbermedaille – bei seinem ersten 10.000er auf der Bahn. „Es war unerwartet, aber natürlich sehr nett“, sagte der 32-Jährige bescheiden. Weil es in beruflich in den Osten Österreichs verschlagen hat, war der Bewerb praktisch vor der Haustüre. „Daher hat es sich angeboten.“

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Es war aber nur die Vorbereitung auf den kommenden Bewerb, den Schafberglauf (erneut Staatsmeisterschaft) am kommenden Wochenende. Dort will er sich für die EM qualifizieren. Obwohl er Pongauer ist, startet er für den LC Oberpinzgau. Warum? „In der Umgebung von Radstadt gibt es nicht so einen guten Laufverein und mit den Innerhofer-Brüdern (Manuel und Hans-Peter, Anm.) verstehe ich mich gut“, erklärt Falkensteiner, der sich in der Form seines Lebens befindet, seine Zeiten noch stetig verbessern kann.

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