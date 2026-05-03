Wilder Unfall in Miami! Formel-1-Bolide hebt ab

Wilder Unfall beim GP von Miami! Pierre Gasly hebte mit seinem Boliden ab und flog in die Mauer. Sein Rennen war früh beendet.
Der GP von Miami hatte es sofort nach Rennstart in sich: Max Verstappen drehte sich wenige Meter nach der Zielgeraden um 360 Grad, verlor mehrere Plätze, konnte aber weiterfahren.
Crash in Runde sieben
Dann der nächste Schreckmoment: Isack Hadjar crashte mit seinem Red Bull und krachte in die Streckenbegrenzung.
Gasly hebt ab
Und auch Pierre Gasly erwischte es. Der Franzose wurde von Liam Lawson ausgehebelt – der Alpine hob ab, drehte sich in der Luft um die eigene Achse und krachte anschließend heftig in die Mauer. Immerhin blieb der Alpine-Pilot unverletzt.
Safety Car im Einsatz
Nach dem Crash musste das Safety Car ausrücken. Ein Rennen, das schon früh für Chaos sorgte ...
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