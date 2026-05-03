Millionen für LGBTIQ-Verein – samt Fetischfesten

Die Stadt muss sparen, und das spürt die Bevölkerung ebenso wie zahlreiche Vereine, denen die Förderungen gekürzt oder entzogen wurden. So muss etwa die Bücherei in der Donaustadt mit 26. Mai schließen – der gesamte Gebäudekomplex beim Schrödingerplatz wird nämlich für ein neues Stadtquartier abgerissen. Für VHS und Jugendzentrum sind neue Standorte in Planung, nicht jedoch für die Bücherei.