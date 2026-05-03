Millionen für LGBTIQ-Verein – samt Fetischfesten

Seit 2021 hat der LGBTIQ-Verein Qwien aus dem 5. Bezirk in Wien fast drei Millionen Euro an Förderungen vom Kultur- und Bildungsressort erhalten. Dieser beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der Verfolgung von Homosexuellen in der Zeit des Nationalsozialismus, feiert aber auch Fetischfeste.
Die Stadt muss sparen, und das spürt die Bevölkerung ebenso wie zahlreiche Vereine, denen die Förderungen gekürzt oder entzogen wurden. So muss etwa die Bücherei in der Donaustadt mit 26. Mai schließen – der gesamte Gebäudekomplex beim Schrödingerplatz wird nämlich für ein neues Stadtquartier abgerissen. Für VHS und Jugendzentrum sind neue Standorte in Planung, nicht jedoch für die Bücherei.
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