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Star mit Bauern-Gen

Familie Moretti und das liebe Tux-Zillertaler-Vieh

Adabei Österreich
03.05.2026 20:00
Seit 30 Jahren betreiben Julia und Tobias Moretti ihren Hof, wo Zuchtmeister Christian Moser ...
Seit 30 Jahren betreiben Julia und Tobias Moretti ihren Hof, wo Zuchtmeister Christian Moser ihnen das Buch übergab.(Bild: editiontirol)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Star auf der Bühne, Bauer im Alltag: Tobias Moretti kämpft mit seiner Frau Julia in Tirol für eine fast vergessene Rinderrasse. Jetzt gab’s dafür besonderen Dank – und neuen Lesestoff rund um die Tux-Zillertaler.

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Viel Lesestoff gibt’s per sofort für Interessierte und diejenigen, die es noch werden wollen, im Tux-Zillertaler-Buch. Das wurde gerade erst dieser Tage druckfrisch von Zuchtleiter Christian Moser an Julia und Tobias Moretti feierlich in deren Stall überreicht.

Nicht nur Schauspieler
Er tat es als Dank für deren Einsatz und die Unterstützung beim aktuell laufenden Antrag, um die Tiere als Unesco-Kulturerbe anerkennen zu lassen. Denn neben all den künstlerischen Engagements ist das Ehepaar Betreiber eines rund 600 Jahre alten Bauernhofs in Tirol, den sie seit über drei Jahrzehnten nicht nur betreiben, sondern auch renovierten und aufbauten.

Tux-Zillertaler sollen Kulturerbe werden.
Tux-Zillertaler sollen Kulturerbe werden.(Bild: Martin Reiter)

Nicht weniger als 15 Tux-Zillertaler, mittlerweile alle aus eigener Nachzucht, werden auf dem Hof gehalten. Die Bewirtschaftung der sieben Hektar – teilweise sehr steilen Flächen – ist eine große Herausforderung ...

Was bei der Übergabe jedoch nicht hervorging, ist, woher die Morettis die Zeit nehmen. Doch es funktioniert – und das liebe Vieh dankt es ihnen tagtäglich.

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