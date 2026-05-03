Familie Moretti und das liebe Tux-Zillertaler-Vieh

Nicht nur Schauspieler

Er tat es als Dank für deren Einsatz und die Unterstützung beim aktuell laufenden Antrag, um die Tiere als Unesco-Kulturerbe anerkennen zu lassen. Denn neben all den künstlerischen Engagements ist das Ehepaar Betreiber eines rund 600 Jahre alten Bauernhofs in Tirol, den sie seit über drei Jahrzehnten nicht nur betreiben, sondern auch renovierten und aufbauten.