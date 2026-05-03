1. Saisontor von Mwene bringt Mainz Klassenerhalt

ÖFB-Teamspieler Phillipp Mwene ist in der 32. Runde der deutschen Fußball-Liga beim wichtigen 2:1 (2:0) von Mainz gegen St. Pauli sein erstes Saisontor gelungen.
Der Außenverteidiger traf am Sonntag beim Auswärtserfolg des Mittelständlers gegen den Abstiegskandidaten in der 40. Minute aus kurzer Distanz zum 2:0. Durch den Erfolg fixierten die Mainzer zwei Runden vor Schluss den Klassenerhalt.
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