Flucht über Ärmelkanal: Zwei Migrantinnen erstickt

Drei Insassen erlitten Verbrennungen

Die beiden Frauen seien tot im Boot aufgefunden worden, aber nicht ertrunken, sagte der Behördensprecher Christophe Marx. Sie seien wahrscheinlich erstickt, „was leider oft passiert“. Drei weitere Bootsinsassen hätten Verbrennungen „durch eine Mischung von Treibstoff und Meerwasser“ erlitten, 14 weitere Menschen seien leicht verletzt worden.