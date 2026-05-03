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5072 Euro – billiger gibt‘s das WM-Abenteuer nicht

Fußball International
03.05.2026 18:30
Viele Fans haben ihre WM-Tickets schon.
Viele Fans haben ihre WM-Tickets schon.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Als österreichischer Fußballfan noch zur WM zu fliegen, ist auch spontan weiter möglich. Es gibt noch Karten für alle Gruppenspiele. Speziell im Stadion wird in den USA aber richtig abkassiert.

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Wer jetzt noch auf den WM-Zug aufspringen möchte, darf nicht auf Schnäppchen hoffen. Die „Krone“ hat erneut durchgerechnet, was ein Besuch aller Gruppenspiele mindestens kosten würde. Was hat sich seit der letzten Berechnung getan?

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