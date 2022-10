Hat die Exportwirtschaft als Jobmotor ausgedient?

Im Bregenzer Kosmos Theater wurde jüngst im Zuge eines Diskussionsabends über ein neues Verständnis von Marktwirtschaft debattiert. Zu Gast war unter anderem der Wirtschaftsjournalist und Ökonom Werner Vontobel. Und was der zu sagen hatte, ließ so einige im Publikum mit den Ohren wackeln: Es brauche einen Systemwandel - weg vom Wetteifern um die billigsten Arbeitskräfte und Produktionsstandorte, hin zu guten regionalen Jobs und dem, was die Gesellschaft wirklich benötige.