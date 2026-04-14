Früherer Bundesliga-Profi mit 57 Jahren gestorben

Der ehemalige Bundesliga-Profi Roger Prinzen ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Der deutsche Ex-Kicker von Austria und FC Lustenau verstarb am Montagabend im Alter von nur 57 Jahren „plötzlich und unerwartet“, wie der deutsche Bundesligist 1. FC Heidenheim am Dienstag mitteilte.
„In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Frau Sonja sowie seinen Kindern Marlon, Mia und Tim. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine schmerzvolle Lücke beim 1. FC Heidenheim. Ruhe in Frieden, Roger!“, schrieb der deutsche Bundesligist am Dienstag in einer Aussendung.
Prinzen spielte in Deutschland für Wattenscheid, Darmstadt 98, Greuther Fürth und Hannover 96 war zuletzt bei Heidenheim als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums zuständig.
Auch als Trainer bei Austria Lustenau
Als Trainer arbeitete er in Österreich bei Austria Lustenau, in Liechtenstein und in der Schweiz. 2013 und 2014 war er zweimal beim FC Nürnberg als Interimstrainer eingesprungen.
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