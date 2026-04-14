Mit Restalkohol im Blut unterwegs: Unfall gebaut

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit mit schweren Folgen: Anfang Februar verursachte ein 64-jähriger Pensionist im Ortszentrum von Hard einen Unfall, bei dem eine 66-jährige Fußgängerin erheblich verletzt wurde. Der Mann war am Vormittag noch mit 0,82 Promille unterwegs – der Restalkoholwert eines süffigen Vorabends, der vor Gericht auch eine entscheidende Rolle spielte. Die Frau wollte gerade zwischen Bäckerei und Supermarkt einen Schutzweg überqueren, als sie vom Pkw des Rentners erfasst wurde. „Ich hatte auf der anderen Straßenseite einen Kollegen gesehen und war wohl kurz abgelenkt“, erklärte der Angeklagte den Anfang allen Übels.