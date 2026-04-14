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Diversion abgelehnt

Mit Restalkohol im Blut unterwegs: Unfall gebaut

Vorarlberg
14.04.2026 18:00
Der Angeklagte sah ein, dass er einen Fehler begangen hatte.
Der Angeklagte sah ein, dass er einen Fehler begangen hatte.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Wegen fahrlässiger Körperverletzung ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg ein pensionierter Berufsschullehrer schuldig gesprochen worden.

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Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit mit schweren Folgen: Anfang Februar verursachte ein 64-jähriger Pensionist im Ortszentrum von Hard einen Unfall, bei dem eine 66-jährige Fußgängerin erheblich verletzt wurde. Der Mann war am Vormittag noch mit 0,82 Promille unterwegs – der Restalkoholwert eines süffigen Vorabends, der vor Gericht auch eine entscheidende Rolle spielte. Die Frau wollte gerade zwischen Bäckerei und Supermarkt einen Schutzweg überqueren, als sie vom Pkw des Rentners erfasst wurde. „Ich hatte auf der anderen Straßenseite einen Kollegen gesehen und war wohl kurz abgelenkt“, erklärte der Angeklagte den Anfang allen Übels.

Opfer wurde auf Motorhaube geschleudert
Was zur Folge hatte, dass die Fußgängerin auf die Motorhaube geschleudert und mehrere Meter weiter zu Boden geworfen wurde. Die Verletzungen, die das Opfer bei dem Crash davontrug, waren massiv: Schienbeinkopfbruch, Verstauchung, Prellungen, Schnittwunden und Blutergüsse. Die Schwerverletzte musste sich einer Operation unterziehen. Da die gesundheitliche Beeinträchtigung länger als 24 Tage andauerte, wertete das Gericht den Fall als schwere Körperverletzung – und das wirkte sich strafverschärfend aus.

Diversion war in diesem Fall nicht möglich
Der bislang unbescholtene Pensionist zeigte sich bei Gericht geständig. „Ich weiß, dass ich einen großen Fehler gemacht habe.“ Eine Diversion wurde jedoch abgelehnt: „Bei diesem Grad an Alkoholisierung ist dies ausgeschlossen“, erklärte Richter Alexander Wehinger. Das Urteil lautet auf vier Monate bedingte Haft und 7200 Euro Geldstrafe. Diese darf der Mann in 24 Raten zu je 300 Euro bezahlen.

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