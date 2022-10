Noch einmal von vorne: FPÖ legt mit Anfrage nach

Die Vorarlberger Oppositionsparteien sorgen weiter dafür, dass die vom Rechnungshof kritisierte externe Vergabepraxis des Landes nicht in Vergessenheit gerät. Wie bereits die Neos stellt nun auch die FPÖ eine zweite Landtagsanfrage zu diesem Thema an den Landeshauptmann. Freiheitlichen-Klubobmann Christof Bitschi erklärt das folgendermaßen: „Unsere erste Anfrage ist so gut wie gar nicht beantwortet worden. Dass ist anscheinend oft so, wie uns die anderen Oppositionsparteien rückmelden.“ Also, das Ganze noch einmal.