Industriellenvereinigung will Tempo machen

Spielräume endlich ausnutzen

Viele Unternehmen berichten laut IV, dass es schon lange Wartezeiten gibt, bevor es überhaupt zur ersten Verhandlung kommt. Zudem fehle es an Rückmeldungen nach der Einreichung und Transparenz über den Verfahrensstand, Zuständigkeiten seien oft unklar. Zur Behebung dieser Schwachpunkte im Verfahren brauche es aber keine neuen Gesetze, sondern lediglich die Ausnutzung von Spielräumen und eine Dienstleistungsorientierung der Behörden, so die IV. Die Interessenvertretung schlägt vor, bereits vor dem eigentlichen Verfahren anzusetzen und frühzeitig Klarheit über die notwendigen Anforderungen zu schaffen sowie die Ausschreibung öffentlicher Projekte effizienter zu organisieren.