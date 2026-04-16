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Erkrankung zum Trotz

Arzt „verbot“ laufen – es folgten 144 Marathons

Sport-Mix
16.04.2026 12:30
In Venedig trotzten Helga und Martin auch dem Hochwasser.
In Venedig trotzten Helga und Martin auch dem Hochwasser.(Bild: Martin Geicsnek)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Laufen ist ihr Leben. Seit über einem Jahrzehnt absolvieren Martin Geicsnek und Helga Marwan-Schlosser Marathons auf der ganzen Welt, traben dabei stets Hand in Hand durchs Ziel. Dabei hatte sein Arzt Martin aufgrund einer Erkrankung an Multipler Sklerose einst strikt davon abgeraten.

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Die Diagnose traf Martin Geicsnek 1996 ins Herz. Multiple Sklerose. Der Arzt pochte auf strenger Schonung. „Aber ich wollte, musste mich bewegen, also habe ich angefangen zu laufen, hatte den Traum von einem Marathon.“ Der Arzt verbot es natürlich. 2000 lief Martin dennoch erstmals den Vienna City Marathon, seither folgten 143 weitere Marathons, dazu Ultraläufe und Ironmans

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