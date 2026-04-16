Arzt „verbot“ laufen – es folgten 144 Marathons

Laufen ist ihr Leben. Seit über einem Jahrzehnt absolvieren Martin Geicsnek und Helga Marwan-Schlosser Marathons auf der ganzen Welt, traben dabei stets Hand in Hand durchs Ziel. Dabei hatte sein Arzt Martin aufgrund einer Erkrankung an Multipler Sklerose einst strikt davon abgeraten.
Die Diagnose traf Martin Geicsnek 1996 ins Herz. Multiple Sklerose. Der Arzt pochte auf strenger Schonung. „Aber ich wollte, musste mich bewegen, also habe ich angefangen zu laufen, hatte den Traum von einem Marathon.“ Der Arzt verbot es natürlich. 2000 lief Martin dennoch erstmals den Vienna City Marathon, seither folgten 143 weitere Marathons, dazu Ultraläufe und Ironmans
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.