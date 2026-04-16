Arzt „verbot“ laufen – es folgten 144 Marathons

Die Diagnose traf Martin Geicsnek 1996 ins Herz. Multiple Sklerose. Der Arzt pochte auf strenger Schonung. „Aber ich wollte, musste mich bewegen, also habe ich angefangen zu laufen, hatte den Traum von einem Marathon.“ Der Arzt verbot es natürlich. 2000 lief Martin dennoch erstmals den Vienna City Marathon, seither folgten 143 weitere Marathons, dazu Ultraläufe und Ironmans