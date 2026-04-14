Symphonieorchester Vorarlberg – Ausflug nach Lech

Valentin Uryupin ist in Bregenz kein Unbekannter, hat er doch bei den Festspielen die Opern „Eugen Onegin“ von Tschaikowski und „Siberia“ von Umberto Giordano dirigiert, beides herausragende Produktionen. Nun stand er beim Abokonzert Nr.6 am Pult des SOV. Uryupin ist 1985 in der Ukraine geboren und wurde in Russland ausgebildet. Nicht nur dadurch zeigt sich die politische Dimension dieses Konzertprogramms, sondern auch mit der Werkauswahl. Diese stellte mit Gara Garayev und Sulkhan Tsintsadze zwei Komponisten der Sowjetära vor, dazu mit Igor Strawinski einen Russen, der in der Emigration lebte. Seine Ballettsuite „Der Feuervogel“ war sowohl als Komposition wie auch von der fabelhaften Leistung des Orchesters der Höhepunkt. Einmal mehr bewunderte man die zahlreichen souverän präsentierten Soli einzelner Orchestermusiker und man staunte, wie der reich besetzte Klangkörper die Forderungen des Dirigenten nach zartesten, fast aus der Zeit gefallenen Passagen zu erfüllen vermochte.