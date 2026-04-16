„Pulisisc, bitte melden!

Abwehrchef Donovan Pines ist über seinen neuen GAK-Vertrag glücklich. Nach dem „Ried-Doppel“ (Start am Freitag um 19.30 Uhr in Graz) hat der US-Boy mit den Rotjacken einiges vor. Einige Fußballer aus seiner Heimat haben sich schon nach Graz erkundigt.
Mit US-Abwehrchef Donovan Pines hat der GAK die erste Vertragsverlängerung (bis 2027) abgeschlossen, ehe noch klar war, in welcher Liga die Rotjacken nächste Saison teilnehmen werden. Das nennt man Vertrauensvorschuss! Wobei der Ex-Nationalspieler vor dem richtungsweisenden Ried-Doppel (Startschuss am Freitag in Graz) denkt, dass die Zeichen klar nach oben zeigen.
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