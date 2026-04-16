„Pulisisc, bitte melden!

Mit US-Abwehrchef Donovan Pines hat der GAK die erste Vertragsverlängerung (bis 2027) abgeschlossen, ehe noch klar war, in welcher Liga die Rotjacken nächste Saison teilnehmen werden. Das nennt man Vertrauensvorschuss! Wobei der Ex-Nationalspieler vor dem richtungsweisenden Ried-Doppel (Startschuss am Freitag in Graz) denkt, dass die Zeichen klar nach oben zeigen.