Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

GAK sieht sich um:

„Pulisisc, bitte melden!

Fußball National
16.04.2026 08:00
Donovan Pines, der beste Kopfballspieler und einer der besten Zweikämpfer der Liga, hat beim GAK ...
Donovan Pines, der beste Kopfballspieler und einer der besten Zweikämpfer der Liga, hat beim GAK eine Hauptrolle.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Abwehrchef Donovan Pines ist über seinen neuen GAK-Vertrag glücklich. Nach dem „Ried-Doppel“ (Start am Freitag um 19.30 Uhr in Graz) hat der US-Boy mit den Rotjacken einiges vor. Einige Fußballer aus seiner Heimat haben sich schon nach Graz erkundigt.

0 Kommentare

Mit US-Abwehrchef Donovan Pines hat der GAK die erste Vertragsverlängerung (bis 2027) abgeschlossen, ehe noch klar war, in welcher Liga die Rotjacken nächste Saison teilnehmen werden. Das nennt man Vertrauensvorschuss! Wobei der Ex-Nationalspieler vor dem richtungsweisenden Ried-Doppel (Startschuss am Freitag in Graz) denkt, dass die Zeichen klar nach oben zeigen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
16.04.2026 08:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
133.093 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
113.587 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
105.988 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Österreich
„Zu wenig Gewinn“: OMV umgeht die Spritpreisbremse
1156 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse ist am 1. April in Kraft getreten und seit dem 2. April an den Zapfsäulen ...
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
851 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
840 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
GAK sieht sich um:
„Pulisisc, bitte melden!
Krone Plus Logo
Verwirrung um Kapitän
Ungewisse Zukunft: Chef-Vertrag beim WAC läuft aus
Krone Plus Logo
Kicker heiß begehrt!
Austria Salzburg kämpft um Schlüsselspieler
In Hallein
Ex-Skistar überraschte mit spontanem Ständchen
Geheime Diskussionen
Schon bald 16 statt 12 Vereine in der Bundesliga?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf