Mordverdächtige im Fall Fabian schweigt weiterhin

Leiche in Tümpel gefunden

Laut der Anklage soll die Beschuldigte den Buben unter einem Vorwand aus der Wohnung gelockt und ihn in ihrem Auto zu einem Feldstück gefahren haben. Dort habe sie ihn bei einem schlecht einsehbaren Teich mit mindestens sechs Messerstichen getötet, hieß es. Um die Spuren zu beseitigen, soll sie den Leichnam mittels Brandbeschleuniger angezündet haben. Die Tat sei von ihr allein geplant und begangen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.