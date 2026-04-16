Mountainbiken: Freie Fahrt in Österreichs Wäldern?

Österreichs Mountainbike-Debatte spitzt sich zu: Das Volksbegehren „Mountainbiken freies Wegerecht“ fordert ein Ende des rechtlichen Fleckerlteppichs auf Forst- und Almwegen. Während Millionen in Strategien fließen, bleibt das Fahrverbot auf vielen Strecken bestehen. Initiator Gerald Simon kritisiert Stillstand – und fordert klare, zeitgemäße Regeln für alle. Doch ist eine generelle Freigabe wirklich die Lösung oder verschärft sie den Konflikt zwischen Bikern und Grundeigentümern noch weiter?
Der Mountainbike-Boom ist ungebrochen. Immer mehr Österreicher sitzen im Sattel, immer mehr Gäste kommen wegen Trails und Touren ins Land. Mountainbiken ist längst ein Wirtschaftsfaktor – und dennoch bleibt eine zentrale Frage ungelöst: Wo darf man eigentlich fahren?
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