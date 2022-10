Wie man eine Hirnverletzung überlebt

Es klingt wie der Plot eines Horrorfilms - und doch kommt es immer wieder vor, dass Menschen von in den Schädeleindringenden Gegenständen am Gehirn verletzt werden. Viele sterben dabei, doch nun gibt es gute Nachrichten: Galten die Überlebenschancen bisher als gering, liefert die aktuelle Untersuchung erstaunliche Einsichten: Fast die Hälfte jener, die mit so einer Hirnverletzung ins Krankenhaus kommen, können überleben.