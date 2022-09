Neuer Roomba saugt und wischt in einem Vorgang

Im Gegensatz zu anderen 2-in-1-Robotern saugt der Roomba Combo j7+ laut Hersteller zuerst Teppichläufer und Teppichböden, ehe er anschließend Hartböden gleichzeitig saugt und wischt. Dank fortschrittlicher Sensoren sei der Roboter in der Lage, verschiedene Bodenarten zu erkennen, so iRobot. Erkennt das Gerät einen Teppich, heben seine vollständig einziehbaren Wischarme das Wischpad an und legen es - ähnlich dem Dach eines Cabrios - auf der Oberseite ab, um zu verhindern, dass die Teppiche durch nasse Flecken und Verunreinigungen verschmutzt werden.