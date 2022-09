Sind Sie ein Putzprofi?

„Das ist zu wenig und kann schlimme Folgen für das Gebiss nach sich ziehen“, warnt Dr. Lukas Hallmann anlässlich des Tages der Zahngesundheit am 25. September. Dabei fehlt etwa die Reinigung der Zwischenräume. „Beginnen Sie daher immer damit. Das bedeutet, Zahnseide oder Zwischenraumbürstchen sollten stets vor der Bürste - am besten eine elektrische verwenden - zum Einsatz kommen. Die Zahnpasta wirkt so besser. Lassen Sie sich die korrekte Technik vom Arzt zeigen.“ Apropos Paste: Idealerweise enthält sie Fluorid, damit die Kauwerkzeuge bestmöglich vor Karies geschützt sind.