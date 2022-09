MG4: Chinesen wollen den besseren Volkswagen bauen

Aufgeräumt und ohne „Touchzeug“

Der Innenraum wirkt aufgeräumt, zwei Displays (sieben und 10,25 Zoll groß) sorgen wie üblich für Information. Physische Knöpfe und Schalter sind fast keine vorhanden, bis auf einige Tasten unterm Touchscreen, man muss also für so ziemlich alles in die Bildschirmmenüs. Immerhin verzichtet MG auf Touchelemente am Lenkrad. Die Tasten lassen hoffen, dass sie besser zu bedienen sind als die berührungsempfindlichen Elemente bei diversen teureren Konkurrenten. Die Fahrstufenauswahl erfolgt über einen Drehschalter auf der Mittelkonsole.