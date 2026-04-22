Militärpiloten fliegen Riesen-Penisse in der Luft

Keine Gefahr für andere

Der Zweck der Flüge sei es gewesen, Kurvenflüge innerhalb eines zugewiesenen Übungsgebiets zu üben. „Die Flugzeuge blieben in dem für den Flugauftrag zugewiesenen Übungsgebiet und führten die im Flugauftrag vorgegebenen Übungen durch. Die Flugzeuge wichen nicht von ihrer Route ab“, betonte die Luftwaffe. Der Sprecher fügte hinzu, dass die Flüge keine Gefahr für den übrigen Flugverkehr darstellten.