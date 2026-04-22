Unanständige Manöver
Militärpiloten fliegen Riesen-Penisse in der Luft
Zweideutige Flugrouten haben angehenden Piloten der finnischen Luftwaffe Ärger eingehandelt. Die Kadetten sollten üben, enge Kurven zu fliegen, das machten sie auch. Allerdings ließen sie sich dazu hinreißen, in der Luft bestimmte Formen zu „zeichnen“ – darunter Penisse.
Vergangene Woche hoben nördlich der finnischen Hauptstadt Helsinki mehrere Flieger für Trainingsflüge ab. Daten von Flugradar24, einem Online-Dienst zur Echtzeit-Flugverfolgung, zeigen genau, wo die angehenden Piloten mit ihren Fliegern unterwegs waren – und auf welcher Route.
Mindestens vier Flieger sollen nämlich Flugrouten in Form von Riesenpenissen geflogen sein, wie mehrere Medien unter Berufung auf die finnische Zeitung „Iltalehti“ berichten. Die Flugradar24-Daten zeigen, dass die Kadetten nicht nur Genitalien, sondern auch zwei Herzen „gezeichnet“ haben.
Es kursieren Bilder der Flugroute in den sozialen Netzwerken:
Die finnische Luftwaffe bestätigte gegenüber dem Sender YLE, dass die Flüge von Auszubildenden des Offizierslehrgangs der Flugreserve durchgeführt wurden. „Die Luftwaffe verlangt von ihren Soldaten, dass sie sich an gute Manieren und Verhaltensregeln halten, und wenn davon abgewichen wird, wird entsprechend reagiert“, hieß es. Die Soldaten müssen jetzt mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen.
Keine Gefahr für andere
Der Zweck der Flüge sei es gewesen, Kurvenflüge innerhalb eines zugewiesenen Übungsgebiets zu üben. „Die Flugzeuge blieben in dem für den Flugauftrag zugewiesenen Übungsgebiet und führten die im Flugauftrag vorgegebenen Übungen durch. Die Flugzeuge wichen nicht von ihrer Route ab“, betonte die Luftwaffe. Der Sprecher fügte hinzu, dass die Flüge keine Gefahr für den übrigen Flugverkehr darstellten.
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