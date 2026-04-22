Hartberg-Trainer Schmid hört mit Saisonende auf!

Es hatte sich seit Wochen abgezeichnet und kurz vor dem Anpfiff des Bundesliga-Duells mit dem SK Rapid ist es fix geworden, hat es im Lager der Hartberger den großen Knall gegeben! „Ich werde nächste Saison keinen Vertrag mehr in Hartberg unterschreiben“, richtete der auswärts gegen Grün-Weiß gesperrte Trainer Manfred Schmid via TV aus!
„Ich habe gemerkt, dass das in der Kabine ein Thema ist und die Spieler sollen jetzt Klarheit haben. Wir haben eine tolle Zeit gehabt, aber unsere Vorstellungen (Anmerkung: mit der Vereinsführung) passen einfach nicht mehr zusammen“, so der 55-Jährige.
Dank für tolle Zeit
Böse ist Schmid niemandem, betonte er im Allianz Stadion – bei Präsidentin Brigitte Annerl bedankte sich der bald scheidende Trainer persönlich, Obmann Erich Korherr nahm er in Schutz.
„Er hat eine Firma zu leiten und kann nicht immer erreichbar sein.“ Auch bei den Spielern bedankte er sich für die tolle Zeit: „Von ihnen wird man so manchen in der deutschen Bundesliga finden.“
Großer Fokus auf Umschaltspiel
In 61 Partien vor dem Rapid-Gastspiel holte Schmid mit Hartberg im Schnitt 1,49 Punkte – bei 24 Siegen, 19 Remis und 18 Niederlagen. Der TSV trat zuletzt als Abwehrbollwerk mit großem Fokus auf dem Umschaltspiel auf.
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