Hartberg-Trainer Schmid hört mit Saisonende auf!

Es hatte sich seit Wochen abgezeichnet und kurz vor dem Anpfiff des Bundesliga-Duells mit dem SK Rapid ist es fix geworden, hat es im Lager der Hartberger den großen Knall gegeben! „Ich werde nächste Saison keinen Vertrag mehr in Hartberg unterschreiben“, richtete der auswärts gegen Grün-Weiß gesperrte Trainer Manfred Schmid via TV aus!