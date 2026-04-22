Chemieunfall bei WC-Reinigung: Steirer (53) tot!

Ein Monat nach einem Chemieunfall im Voitsberg ist ein 53-jähriger Steirer nun gestorben: Der Mann dürfte beim WC-Reinigen zwei Substanzen zusammengemischt und danach giftige Dämpfe eingeatmet haben.
Der Unfall ereignete sich bereits am 23. März. Der 53-Jährige dürfte beim Putzen der WC-Anlage in einer Voitsberger Firma einen Abflussreiniger mit einer Säure zusammengemischt haben, heißt es von der Polizei. Die Folgen waren giftige Dämpfe, die der Mann eingeatmet hat. Der Mitarbeiter wurde bewusstlos, ein Atemschutztrupp der Stadtfeuerwehr rettete ihn, die Rettung brachte ihn dann ins Krankenhaus.
Mitarbeiter nach Unfall evakuiert
Weitere Mitarbeiter wurden mit Fluchthauben aus dem Gebäude evakuiert und blieben unverletzt. Aufgrund der unklaren Substanz wurden die Berufsfeuerwehr Graz und der Chemiealarmdienst des Landes Steiermark verständigt. Spezialisten führten mehrere Messungen durch. Nachdem die betroffenen Räumlichkeiten gespült und belüftet wurden, konnte der Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen werden.
Große Anteilnahme
Wie die Stadtfeuerwehr Voitsberg nun in einem Facebook-Posting bekannt gab, ist der 53-Jährige im Krankenhaus gestorben: „Unsere tiefe Anteilnahme und unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie, den Arbeitskollegen und den Freunden des Verunglückten.“
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