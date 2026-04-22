Chemieunfall bei WC-Reinigung: Steirer (53) tot!

Der Unfall ereignete sich bereits am 23. März. Der 53-Jährige dürfte beim Putzen der WC-Anlage in einer Voitsberger Firma einen Abflussreiniger mit einer Säure zusammengemischt haben, heißt es von der Polizei. Die Folgen waren giftige Dämpfe, die der Mann eingeatmet hat. Der Mitarbeiter wurde bewusstlos, ein Atemschutztrupp der Stadtfeuerwehr rettete ihn, die Rettung brachte ihn dann ins Krankenhaus.