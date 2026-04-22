Aus für Nachtbusse wegen Übergriffen und Schäden

Linien vorerst eingestellt, Politik mit Kritik und Bedauern

Vorfälle dieser Art seien regelmäßig nach Mitternacht erfolgt. Nach einer Beobachtungsphase von zwei Jahren entschied sich der VVT in enger Abstimmung mit der Region, die Fahrten vorerst einzustellen. „Diese Einstellung passiert vorerst temporär. Nach einer Cool-Down-Phase wird die Situation nochmals gemeinsam mit der Region evaluiert und neu bewertet“, schildert VVT-GF Alexander Jug. Der Bedarf bestehe, deshalb sei es bedauerlich, dass jene Fahrgäste die Folgen tragen müssen, die sich korrekt verhalten.