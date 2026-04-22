Jeder fünfte Besitzer versichert sein Haustier

2177 Hunde- und Katzenbesitzerinnen beziehungsweise -besitzer ab 17 Jahren in Österreich, Großbritannien und Dänemark beteiligten sich an der Studie des Marktforschungsinstituts NORSTAT. „Insgesamt waren 41,7 Prozent der Tierhalter versichert, wobei der höchste Anteil an Nichtversicherten in Österreich (78,7 Prozent; 800 Teilnehmer insgesamt) bei einer Versicherungsquote von nur 21,3 Prozent zu verzeichnen war. In Großbritannien (691 Teilnehmer; 51,5 Prozent mit Versicherung) zeigte sich ein Einkommensgefälle (...)“, schrieben Svenja Springer von der VetMed-Uni Wien und ihr Team. Tierhalterinnen und Tierhalter mit den höchsten Einkommen hatten deutlich häufiger eine Versicherung als jene mit dem niedrigsten Einkommen.