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Globaler Markt wächst

Jeder fünfte Besitzer versichert sein Haustier

Tierecke News
22.04.2026 18:17
21,3 Prozent der Katzen- und Hundebesitzerinnen sowie -besitzer haben eine Krankenversicherung ...
21,3 Prozent der Katzen- und Hundebesitzerinnen sowie -besitzer haben eine Krankenversicherung für ihre Begleiter abgeschlossen (Symbolbild).(Bild: Alena Ozerova - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

21,3 Prozent der Haustierbesitzerinnen und Haustierbesitzer haben in Österreich eine Krankenversicherung für ihre Begleiter abgeschlossen. Das ist weniger als etwa in Großbritannien und Dänemark, wie jetzt eine Umfrage zeigt. Insgesamt wächst der globale Markt demnach.

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2177 Hunde- und Katzenbesitzerinnen beziehungsweise -besitzer ab 17 Jahren in Österreich, Großbritannien und Dänemark beteiligten sich an der Studie des Marktforschungsinstituts NORSTAT.  „Insgesamt waren 41,7 Prozent der Tierhalter versichert, wobei der höchste Anteil an Nichtversicherten in Österreich (78,7 Prozent; 800 Teilnehmer insgesamt) bei einer Versicherungsquote von nur 21,3 Prozent zu verzeichnen war. In Großbritannien (691 Teilnehmer; 51,5 Prozent mit Versicherung) zeigte sich ein Einkommensgefälle (...)“, schrieben Svenja Springer von der VetMed-Uni Wien und ihr Team. Tierhalterinnen und Tierhalter mit den höchsten Einkommen hatten deutlich häufiger eine Versicherung als jene mit dem niedrigsten Einkommen.

In Dänemark hatten 56,3 Prozent der Befragten eine Versicherung abgeschlossen. Einmal abgeschlossen, blieben die meisten Kontrakte langfristig bestehen. 2023 wurde der globale Markt auf 7,94 Milliarden Euro geschätzt, bis 2033 soll er auf 33,64 Milliarden Euro anwachsen.

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Kosten verhindern Inanspruchnahme oft
„Versicherungen dienen hauptsächlich dazu, schwierige finanzielle Entscheidungen im Krankheitsfall des Tieres zu vermeiden (35,5 Prozent), wobei hohe Kosten die Inanspruchnahme jedoch oft verhindern (34,7 Prozent) (...)“, schrieben die Fachleute. Letzteres war bei etwa jeder zweiten Person in Großbritannien und bei je einem Drittel in Dänemark und Österreich der Fall. Im Kündigungsfall waren auch bei mehr als jeder dritten Person (35,1 Prozent) die Kosten ausschlaggebend.

Ein Bericht der britischen Tierhilfsorganisation PDSA kam im Jahr 2023 zu dem Schluss, dass die steigenden Lebenshaltungskosten bei einem Fünftel auch die Tierpflege beeinflusst haben. So ergriffen mehr als 30 Prozent Sparmaßnahmen in ihrem eigenen Lebensbereich, um die Haustiere weiter versorgen zu können.

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