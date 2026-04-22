„Verpiss dich!“ Chelsea-Fans vertreiben Trainer

Zuvor hatte Chelsea eine verdiente 0:3-Pleite bei Brighton kassiert – und damit erstmals seit dem Jahr 1912 (!) fünf Liga-Spiele in Serie ohne eigenen Treffer verloren. Gepaart mit dem krachenden Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (2:5 und 0:3) sorgt dies für eine explosive Stimmung an der Stamford Bridge.