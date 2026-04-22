„Verpiss dich!“ Chelsea-Fans vertreiben Trainer

Premier-League-Klub Chelsea ist historisch schlecht unterwegs: Die 0:3-Pleite am Dienstag gegen Brighton war die fünfte Zu-Null-Niederlage in Serie in der Liga. „Verpiss dich“, skandierten die aufgebrachten Fans im Anschluss an das Spiel, als Trainer Liam Rosenior in Richtung der Gäste-Anhänger trabte.
Es sei der mit Abstand schwärzeste Tag seiner bisherigen Amtszeit, gab der Chelsea-Trainer nach der bitteren Niederlage zu Protokoll. „Das war in jeder Hinsicht inakzeptabel“, schimpfte der Coach. „Ich bin wie betäubt, ich bin so wütend. Hier muss sich grundlegend etwas ändern – und zwar sofort!“
Zuvor hatte Chelsea eine verdiente 0:3-Pleite bei Brighton kassiert – und damit erstmals seit dem Jahr 1912 (!) fünf Liga-Spiele in Serie ohne eigenen Treffer verloren. Gepaart mit dem krachenden Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (2:5 und 0:3) sorgt dies für eine explosive Stimmung an der Stamford Bridge.
Fans schicken Trainer weg
Das bekam Rosenior am Dienstagabend hautnah zu spüren, als er sich nach dem Spiel bei den mitgereisten Fans für die Unterstützung bedanken wollte. „Verpiss dich“, schrien die Anhänger und schickten den Ex-Profi, der erst Anfang Jänner das Zepter bei Chelsea übernommen hatte, weg.
Sollten die Londoner am Wochenende gegen Leeds aus dem FA-Cup ausscheiden, könnten die Tage von Rosenior bei den „Blues“ schon wieder gezählt sein ...
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