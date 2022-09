„Die Lenker wollen zeigen, was sie so draufhaben“

Fatale Tempobolzerei am Sonntagabend in der Wiener City: Zwei Männer in ihren Boliden rasten über die Ringstraße, eine unbeteiligte Pkw-Lenkerin wurde „abgeschossen“ und starb wenig später im Spital. ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger analysiert die Motive jener PS-Fanatiker, die durchs Stadtgebiet jagen.