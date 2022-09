Chip-Produktion Frage der nationalen Sicherheit

US-Präsident Joe Biden hat die Herstellung hochmoderner Computerchips in den USA als Frage der nationalen Sicherheit im Wettstreit mit China bezeichnet. Bei der Grundsteinlegung einer neuen Chipfabrik des US-Halbleiterherstellers Intel in Columbus im US-Bundesstaat Ohio am Freitag sagte Biden: „All dies ist in unserem wirtschaftlichen Interesse, und es ist auch in unserem nationalen Sicherheitsinteresse.“