Keine Covid-positiven Lehrer an Salzburger Schulen

Soll auch für Schüler gelten

Die Landesrätin hätte sonst Sorge um die Sicherheit in den Schulen. „Ich will nicht, dass man sich so erst wieder Infektionsherde in die Schulen holt.“ Geht es nach Gutschi, werde das auch für die Schüler gelten. „Aber wir können es natürlich niemandem verbieten, trotzdem in die Schule zu kommen“, sagt die Landesrätin.