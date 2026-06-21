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Streit um Zufahrt

Wegen Tunnel-Ärger: Porsche verkauft Zweig-Villa

Salzburg
21.06.2026 14:25
Die Villa, die einst Stefan Zweig gehörte, steht auf dem Kapuzinerberg in Salzburg.
Die Villa, die einst Stefan Zweig gehörte, steht auf dem Kapuzinerberg in Salzburg.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Knalleffekt um die Stefan-Zweig-Villa auf dem Salzburger Kapuzinerberg! Nach dem langwierigen Streit um den geplanten Tunnel durch den Berg als unterirdische Zufahrt will Auto-Milliardär Wolfgang Porsche den aufwendig sanierten Blickfang über den Dächern der Stadt wieder verkaufen.

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Nach vielen Diskussionen und Aufregung in der Stadt Salzburg genehmigte die Stadt letzten Endes den Tunnel. Jetzt kommt vom Bauherren die Kehrtwende: Wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, wird die Nobel-Immobilie mittlerweile von einem Makler zum Kauf angeboten.

Auf der französischen Immobilien-Plattform „Le Figaro Properties“ wird das Paschingerschlössl, in dem einst der Schriftsteller Stefan Zweig wohnte, um 14,6 Millionen US-Dollar (12,7 Millionen Euro) angeboten. Das Anwesen beherbergt 12 Zimmer mit einer Gesamtfläche von 616 Quadratmetern. Dazu kommt der weitläufige Garten mit 7816 Quadratmetern.

Wie die „Bild“-Zeitung in Berufung auf das Umfeld von Wolfgang Porsche berichtet, will der 83-Jährige die Villa aufgrund des „Superreichen-Bashings“ in der Stadt an der Salzach loswerden.

Die Salzburger Tunnel-Gegner können trotzdem nicht aufatmen: „Ein bemerkenswertes, genehmigtes privates Tunnel- und Tiefgaragenprojekt hebt das Anwesen zusätzlich in eine eigene Kategorie – ein unvergleichliches Merkmal im historischen Salzburg“, heißt es in der Beschreibung für die Immobilie. Damit konnte der zukünftige Käufer den Tunnel auf eigene Kosten errichten.

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