Wegen Tunnel-Ärger: Porsche verkauft Zweig-Villa

Die Salzburger Tunnel-Gegner können trotzdem nicht aufatmen: „Ein bemerkenswertes, genehmigtes privates Tunnel- und Tiefgaragenprojekt hebt das Anwesen zusätzlich in eine eigene Kategorie – ein unvergleichliches Merkmal im historischen Salzburg“, heißt es in der Beschreibung für die Immobilie. Damit konnte der zukünftige Käufer den Tunnel auf eigene Kosten errichten.