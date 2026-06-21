Nach Krimi: „Vier Bier sind auch ein Schnitzel“

In Berndorf kannte die Freude nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen den Rivalen Anthering und dem damit verbundenen Aufstieg in die Salzburger Liga kein Halten mehr. „Ein unglaublicher Tag für unseren Verein! Ich kann die Mannschaft nur loben“, freute sich Berndorfs sportlicher Leiter Werner Baier auch noch am Tag nach dem Mega-Krimi in der Relegation um die Salzburger Liga.