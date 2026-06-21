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Rauschende Party

Nach Krimi: „Vier Bier sind auch ein Schnitzel“

Salzburg: Sport-Nachrichten
21.06.2026 19:00
Den Aufstieg feierten die Berndorf-Kicker auf ihre eigene Art.
Den Aufstieg feierten die Berndorf-Kicker auf ihre eigene Art.(Bild: zVg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Nach diesem Elfer-Krimi kannte die Freude keine Grenzen mehr! Nach einer Niederlage im Hinspiel gegen Rivale Anthering zog Berndorf am Ende doch noch das Aufstiegs-Ticket für die Salzburger Liga. Die Party endete erst am Sonntag kurios, während Sportboss Werner Baier mit einer Aussage aufhorchen ließ. 

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In Berndorf kannte die Freude nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen den Rivalen Anthering und dem damit verbundenen Aufstieg in die Salzburger Liga kein Halten mehr. „Ein unglaublicher Tag für unseren Verein! Ich kann die Mannschaft nur loben“, freute sich Berndorfs sportlicher Leiter Werner Baier auch noch am Tag nach dem Mega-Krimi in der Relegation um die Salzburger Liga.

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