Alkolenkerin düste betrunken durch den Lungau

Eine 33-jährige Lungauerin fuhr am Samstagabend schwer betrunken mit dem Auto durch ihre Heimat. Ein Alkomattest in Unternberg ergab mehr als zwei Promille. Auch in der Stadt Salzburg ging den Beamten ein Alkolenker ins Netz.
Die Lungauerin war am Samstagabend in Unternberg unterwegs, als ein Alkomattest der Polizei einen Wert von mehr als zwei Promille ergab. Ihr wurde der Führerschein, abgenommen und die 33-Jährige wurde angezeigt.
Gegen 20.30 Uhr hielten Polizisten bei Salzburg-Kleßheim einen Ungarn auf der Westautobahn an. Er war zu schnell Richtung Deutschland unterwegs. Der Alkomattest ergab bei dem 34-Jährigen einen Wert von 0,84 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab und zeigten den Mann an.
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