Alkolenkerin düste betrunken durch den Lungau

Gegen 20.30 Uhr hielten Polizisten bei Salzburg-Kleßheim einen Ungarn auf der Westautobahn an. Er war zu schnell Richtung Deutschland unterwegs. Der Alkomattest ergab bei dem 34-Jährigen einen Wert von 0,84 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab und zeigten den Mann an.