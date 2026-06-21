Salzburger schwitzen bei bis zu 40 Grad Celsius

Bis zu zehn Hitzetage in Folge! Wer die kommende Woche nicht gerade am See oder im Schatten verbringen kann, wird in Salzburg ordentlich ins Schwitzen kommen. Die 30 Grad Celsius werden laut Prognosen der Ubimet zumindest vom Flachgau bis hin nach Golling jeden Tag geknackt. Richtig heiß wird es dann ab kommendem Donnerstag, wo sogar die 40er-Marke fallen könnte.