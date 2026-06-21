Salzburger schwitzen bei bis zu 40 Grad Celsius

Hitzetage und Tropennächte: Das Badewetter am Wochenende war erst der Anfang einer ausgedehnten Hitzewelle. Diese Woche wird es in Salzburg noch so richtig heiß – und zum kommenden Wochenende könnten sogar Rekordwerte purzeln!
Bis zu zehn Hitzetage in Folge! Wer die kommende Woche nicht gerade am See oder im Schatten verbringen kann, wird in Salzburg ordentlich ins Schwitzen kommen. Die 30 Grad Celsius werden laut Prognosen der Ubimet zumindest vom Flachgau bis hin nach Golling jeden Tag geknackt. Richtig heiß wird es dann ab kommendem Donnerstag, wo sogar die 40er-Marke fallen könnte.
„Das ist ordentlich für den Juni“, ist Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz im Gespräch mit der „Krone“ fast schon überrascht. Noch mindestens bis Anfang Juli soll es so bleiben. In den Bergen kann es bis Mittwoch heftige Wärmegewitter geben, danach gewinnt das Hochdruckgebiet.
Erste Tropennacht von Samstag auf Sonntag
Und auch sogenannte Tropennächte – in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius fällt – erwartet der Experte in den kommenden Tagen immer wieder. „Eine erste dieser Nächte haben wir in der Stadt Salzburg und in Golling bereits von Samstag auf Sonntag gehabt“, erzählt der Wetter-Profi.
Dass der Sommer heuer grundsätzlich zu warm ausfallen wird, sei nicht ungewöhnlich. „Im Zuge der aktuellen Klimaveränderung waren auch die letzten Sommer zu heiß“, so Dietz.
Abkühlung gibt es frühestens ab Anfang Juli. Modellberechnungen zeigen, dass dann eine Kaltfront Kurs auf Österreich nehmen könnte.
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