Heuer meinte es der Wettergott hingegen gut mit den Zuschauern und den Freiwilligen, die in der Nacht mit Stirnlampen im Hochgebirge unterwegs waren. Es blieb weitgehend ruhig, befürchtete Sommergewitter gab es kaum. Die Gipfel und Grat-Passagen reihten sich im hellen Schein wie an einer Kette aneinander. „Die Sonnwend ist immer wieder ein Erlebnis“, waren sich die zahlreichen Besucher einig.