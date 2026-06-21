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Alte Tradition

„Die Sonnwend ist immer wieder ein Erlebnis“

Salzburg
21.06.2026 20:00
Nicht nur Gipfel und Berggrate, auch das Schneekar war in der Nacht auf Sonntag hell erleuchtet.
Nicht nur Gipfel und Berggrate, auch das Schneekar war in der Nacht auf Sonntag hell erleuchtet.(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Zahlreiche Menschen pilgerten am Samstagabend in die Salzburger Berge, um die alte Tradition rund um den kürzesten Tag des Jahres zu erleben. Nach einem Jahr „Pause“ wurde das beliebte Edelweiß im Schneekar heuer wieder aufgebaut – und war in der Dunkelheit weithin zu sehen. 

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Mit Live-Musik, Bierbänken und zahlreichen Besuchern erinnerte das traditionelle Feuerbrennen zur Sommersonnenwende heuer an eine Party mit bester Stimmung in den Bergen – von Großarl bis in den Pinzgau. Kinder spielten gemeinsam Fußball, während es sich die Erwachsenen in der Nacht auf Sonntag auf Decken gemütlich machten. Alle warteten nur auf eines: die traditionell beleuchteten Berggipfel in der kürzesten Nacht des Jahres.

Eine absolute Besonderheit ist das weit bekannte „Edelweiß in der Schneegrube“. Dieses wird in Saalfelden von der Feuerwehr mit bis zu 800 Fackeln ausgesteckt. Im Vorjahr fehlte es aber. Aufgrund des Schneemangels brannte das Saalfelden-Leogang-Logo – enttäuschend für viele Besucher.

Wie bei einem Volksfest sind Besucher zusammengekommen, um die Tradition zu feiern.
Wie bei einem Volksfest sind Besucher zusammengekommen, um die Tradition zu feiern.(Bild: Kerstin Jönsson)

Heuer meinte es der Wettergott hingegen gut mit den Zuschauern und den Freiwilligen, die in der Nacht mit Stirnlampen im Hochgebirge unterwegs waren. Es blieb weitgehend ruhig, befürchtete Sommergewitter gab es kaum. Die Gipfel und Grat-Passagen reihten sich im hellen Schein wie an einer Kette aneinander. „Die Sonnwend ist immer wieder ein Erlebnis“, waren sich die zahlreichen Besucher einig.

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