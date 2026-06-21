Autolenker (17) war doppelt so schnell wie erlaubt

Mehr als doppelt so schnell war ein Teenager mit seinem Auto in der Nacht auf Sonntag in der Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg unterwegs. Er wurde bei Kontrollen mittels Lasergerät mit satten 104 km/h gemessen – statt erlaubter 50 km/h.
Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker, der gegen ein Uhr in der Früh unterwegs war, erst 17-Jahre alt war. Sein Führerschein wird an Ort und Stelle abgenommen. Zudem durfte der Jugendliche nicht mehr weiterfahren und wurde angezeigt.
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